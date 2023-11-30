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Суд арештував криптовалюту, яку знайшли в екс-голови Держспецзв'язку

Фото: екс-голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися арешту 1,5 мільйона доларів криптоактивів, які знайшли в ексголови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними НАБУ, клопотання про арешт криптоактивів Щиголя підтримав Вищий антикорупційний суд, наклавши арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття - 1,2 млн доларів), TRX у кількості 331 одиниці (35 доларів) та 6,9 біткоїна (275 тисяч доларів).

Справа ексголови Держспецзв’язку

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Правоохоронці вважають, що чиновники розробили схему з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні фірми, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Вчора повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю. Його взяли під варту.

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