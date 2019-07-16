Суд Амстердама вынес решение по "скифскому золоту"

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу "скифского золота", он предоставил еще несколько месяцев сторонам для новых доказательств. Об этом говорится на сайте Rechtspraak.nl.

музее Алларда Пирсона.

Отметим, Украина настаивала на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивала на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

РБК-Украина писало, что 11 марта суд в Амстердаме должен был рассмотреть апелляцию по делу "скифского золота". Во время заседания суд должен был заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и музея Алларда Пирсона. Однако, представители крымских музеев не принимали участия в заседании.

В компании, которая представляет крымские музеи заявили, что "эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым". Украина в суде опирается на Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда, и напомнила о действиях РФ в аннексированном Крыму.

Добавим, что речь идет о "скифском золоте", которое было отправлено из крымских музеев на выставку в Нидерландах еще до оккупации полуострова Россией.