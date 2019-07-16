Суд Амстердама відклав рішення про "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама виніс рішення у справі про "скіфське золото", він надав ще кілька місяців сторонам для нових доказів. Про це йдеться на сайті Rechtspraak.nl.

Суд надав два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців.

"Суд в будь-якому випадку бажає більшої ясності щодо передбачуваного права власності відповідно до законодавства України і передбачуваного права оперативного управління відповідно до законодавства України, а також точної сфери дії рішення міністра культури України від 13 травня 2014 року про те, що Управління скарбами Криму присвячено національному музею історії України ", - йдеться в повідомленні.

Золото продовжує залишатись в музеї Аллард Пірсона.

Відзначимо, Україна наполягала на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягала на поверненні частини експонатів на територію Криму.

РБК-Україна писало, що 11 березня суд в Амстердамі повинен був розглянути апеляцію по справі "скіфського золота". Під час засідання суд повинен заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв і музей Алларда Пірсона. Однак, представники кримських музеїв не брали участі в засіданні.

В компанії, яка представляє кримські музеї, заявили, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим". Україна в суді спирається на Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року і те, що музейні артефакти є частиною державного музейного фонду, і нагадала про дії РФ в аннексированном Криму.

Додамо, що йдеться про "скіфське золото", яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.