ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд на 17 тис. гривень оштрафував священика за обряди під час карантину

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 14:21
Суд на 17 тис. гривень оштрафував священика за обряди під час карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У богослужінні брали участь більше 10 осіб

В Острозі Рівненської області на 17 тисяч гривень оштрафовано священика, який незважаючи на карантин в Україні проводив богослужіння на кладовищі. Про це йдеться в вирішенні Острозького районного суду.

Повідомляється, що 26 квітня настоятель Петро-Павлівського храму Яків Деркач проводив богослужіння на кладовищі. На богослужінні були присутні більше десяти осіб.

Також повідомляється, що про порушення карантину в поліцію повідомив анонім, з яким надалі не вдалося встановити зв'язок. На священика склали адмінпротокол за порушення заборони на масові богослужіння.

Сам священик підтвердив, що публічно оголошував про проведення обряду на кладовищі, але не закликав парафіян приходити на нього. Рішенням суду він оштрафований на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах оштрафували жінку на 17 тисяч гривень за порушення самоізоляції. 33-річна мешканка Сум після повернення з Росії письмово зобов'язалася дотримуватися 14-денної самоізоляції, але залишила її раніше терміну.

Детальніше про санкції за порушення карантину читайте в матеріалі РБК-Україна "Штраф за непокору: як в Україні карають за порушення карантину".

Автор: Іван Петров

Теги Новини України штрафкарантинсвященник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся