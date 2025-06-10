"Сучасне варварство". Рада Церков висловилася про пошкодження Софії Київської

Як нагадали в Раді Церков, Софія Київська є одним із найдавніших храмів часів Київської Русі - України. Її будівництво розпочалося ще за князя Володимира Великого, який хрестив Русь, а завершилося в XI столітті. Собор занесено до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Храм уцілів у 13 столітті під час монголо-татарської навали. За Йосипа Сталіна його хотіли знести. Храм пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим. І тільки сучасні варвари з Росії, у яких немає нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", - наголосили в Раді Церков.

При цьому пошкодження Софії Київської - не єдиний прояв такого варварства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних будинків, убила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священиків і пасторів були незаконно заарештовані та перебували в російському полоні.

На тимчасово окупованих територіях Росія незаконно заарештовує священнослужителів різних конфесій. Також там спостерігається тотальний контроль за релігійним життям.

"Ми, голови українських церков і релігійних організацій, звертаємося до всього цивілізованого світу з проханням вжити всіх заходів, щоб зупинити варварство, яке чинить Російська Федерація, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святинях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів через їхні переконання та віру", - додали в Раді.