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Сучасна ППО в достатній кількості позбавить Росію головного інструменту терору, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Рішення надати Україні сучасні західні системм ППО буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору", - зазначив глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України