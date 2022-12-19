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Современная ПВО в достаточном количестве лишит Россию главного инструмента террора, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Решение предоставить Украине современные западные системы ПВО будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Уважаемые партнеры, помогая нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора", - отметил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов.

Напомним, президент Владимир Зеленский ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot .

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины