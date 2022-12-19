Современная ПВО в достаточном количестве лишит Россию главного инструмента террора, - Зеленский

Решение предоставить Украине современные западные системы ПВО будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
"Уважаемые партнеры, помогая нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора", - отметил глава государства.
Зеленский выразил уверенность, что России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов.
Напомним, президент Владимир Зеленский ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot .
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