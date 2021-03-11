Субсидію можна отримати на арендоване житло. Що для цього потрібно

Сусидия в Україні на оплату послуг житлово-комунального господарства, зокрема, на опалення передбачена і на арендоване житло. Такою допомогою можуть скористатися і студенти.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Орендарі мають право звернутися за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання, приклавши договір оренди до заяви та декларації", - зазначила вона.

За її словами, у такому випадку субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Але не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди житла.

Також цей порядок поширюється на студентів, які навчаються у вишах і живуть на арендованих квартирах.

"Процедура ідентична, як і у випадку з орендарями. Якщо вони навчаються на денній формі навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, професійної перед вищою освітою, вищої освіти, про що потрібно вказати в декларації", - додала Лазебна.