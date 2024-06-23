Субсидію на комуналку можна отримати за спрощеним механізмом: як подати заяву

Якщо ви потрапили у складну життєву ситуацію або маєте проблеми із сплатою житлово-комунальних послуг, можна скористатися програмою субсидій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінсоцполітики України.
Нині в Україні діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації.
"Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах", - пояснили в міністерстві.
Подати спрощене звернення для призначення субсиді або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів, можна:
Нагадаємо, що субсидію в Україні можна отримати навіть із боргами за комуналку. Детальніше про те, що для цього потрібно, можна дізнатись в матералі РБК-Україна.
Водночас ми повідомляли, що у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію, українцям перераховуватимуть розмір субсидії.
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