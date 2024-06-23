Субсидію на комуналку можна отримати за спрощеним механізмом: як подати заяву

Нині в Україні діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації.

"Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах", - пояснили в міністерстві.

Подати спрощене звернення для призначення субсиді або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів, можна: