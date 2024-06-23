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Субсидію на комуналку можна отримати за спрощеним механізмом: як подати заяву

Фото: Субсидію можна отримати за спрощеним механізмом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Якщо ви потрапили у складну життєву ситуацію або маєте проблеми із сплатою житлово-комунальних послуг, можна скористатися програмою субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінсоцполітики України.

Нині в Україні діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. 

"Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах", - пояснили в міністерстві.

Подати спрощене звернення для призначення субсиді або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів, можна:

  • поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України;
  • через портал електронних послуг (обрати опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;
  • через портал "Дія" (ввівши у пошуку “Заява на субсидію”);
  • у центрах надання адміністративних послуг;
  • через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

 

Нагадаємо, що субсидію в Україні можна отримати навіть із боргами за комуналку. Детальніше про те, що для цього потрібно, можна дізнатись в матералі РБК-Україна.

Водночас ми повідомляли, що у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію, українцям перераховуватимуть розмір субсидії.

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