Зростання цін на електроенергію: як перераховуватимуть розмір субсидії
У зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ в Telegram.
Як пояснюють у повідомленні, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно.
Водночас оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні.
Субсидії в Україні
Раніше ми повідомляли про субсидії для переселенців. Дізнатися про суму допомоги та про те, як оформити субсидію онлайн та офлайн, можна за посиланням.
Також ми розповідали, що в одній із областей розмір субсидії на електроенергію підняли вп'ятеро.
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