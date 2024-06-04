Зростання цін на електроенергію: як перераховуватимуть розмір субсидії

Фото: перерахування субсидій в Україні на електроенергію (GettyImages)

У зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ в Telegram.

Як пояснюють у повідомленні, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Водночас оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні.