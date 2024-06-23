Субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму: как подать заявление

В настоящее время в Украине действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и расходования времени на заполнение декларации.

"Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах", - пояснили в министерстве.

Подать упрощенное обращение для назначения субсиди или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов, можно: