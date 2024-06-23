Субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму: как подать заявление

Если вы попали в сложную жизненную ситуацию или имеете проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг, можно воспользоваться программой субсидий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минсоцполитики Украины.
В настоящее время в Украине действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и расходования времени на заполнение декларации.
"Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах", - пояснили в министерстве.
Подать упрощенное обращение для назначения субсиди или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов, можно:
Напомним, что субсидию в Украине можно получить даже с долгами за коммуналку. Детальнее о том, что для этого нужно, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время, мы сообщали, что в связи с ростом цен на электроэнергию, украинцам будут перечислять размер субсидии.
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