Субсидії восени перерахують: що може змінитися після 1 жовтня

З 1 жовтня ПФУ проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років.

Для більшості отримувачів субсидія на наступний опалювальний період призначається автоматично. Однак це стосується не всіх.

Кому потрібно звернутися до ПФУ

Нову заяву та декларацію необхідно подавати окремим категоріям громадян. Зокрема, це стосується домогосподарств, у яких:

заявник або член домогосподарства орендує житло та самостійно сплачує комунальні послуги;

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано в житлі;

є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання;

сім'я претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

Тому тим, у кого за останній період змінився склад домогосподарства або інші важливі обставини, варто не розраховувати виключно на автоматичне продовження виплати.

Розмір субсидії восени може змінитися

Початок опалювального сезону може вплинути і на розмір допомоги. Річ у тім, що в опалювальний період до розрахунку потрапляють витрати на опалення, тому сума субсидії може відрізнятися від тієї, яку домогосподарство отримувало влітку.

ПФУ наголошує, що субсидія на комунальні послуги розраховується окремо на неопалювальний та опалювальний сезони.

Водночас важливо пам'ятати: сам факт переходу до опалювального сезону не означає автоматичного збільшення виплати для кожного отримувача. Розмір допомоги залежить від доходів домогосподарства, складу сім'ї, вартості комунальних послуг та інших обставин.

Що варто перевірити до початку опалювального сезону

Отримувачам субсидій перед початком опалювального періоду варто переконатися, що в ПФУ є актуальна інформація про склад домогосподарства та майновий стан.

Особливу увагу слід звернути на великі покупки, зміни у складі сім'ї, придбання майна та інші обставини, які можуть вплинути на право на допомогу.

Якщо для призначення субсидії необхідно подати заяву, зробити це можна особисто в сервісному центрі ПФУ, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Коли подавати заяву, щоб отримати субсидію з початку сезону

Є важливий строк, про який варто пам'ятати новим отримувачам. Якщо заяву на субсидію подати протягом двох місяців від початку опалювального сезону, допомогу призначать з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Тобто для опалювального сезону 2026-2027 років йдеться про жовтень і листопад 2026 року.