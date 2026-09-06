Субсидии пересчитают: что может измениться после 1 октября

В скором времени в Украине стартует новый отопительный сезон - для миллионов семей снова актуальным станет вопрос оплаты коммунальных услуг. Получателям жилищных субсидий следует заранее проверить несколько важных моментов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
С 1 октября ПФУ произведет перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов.
Для большинства получателей субсидия на следующий отопительный период назначается автоматически. Однако это касается не всех.
Новое заявление и декларацию необходимо подавать отдельным категориям граждан. В частности, это касается домохозяйств, в которых:
Поэтому тем, у кого за последний период изменился состав домохозяйства или другие важные обстоятельства, следует не рассчитывать исключительно на автоматическое продление выплаты.
Начало отопительного сезона может повлиять и на размер пособия. Дело в том, что в отопительный период в расчет включаются расходы на отопление, поэтому сумма субсидии может отличаться от той, которую домохозяйство получало летом.
ПФУ отмечает, что субсидия на коммунальные услуги рассчитывается отдельно на неотопительный и отопительный сезоны.
В то же время важно помнить: сам факт перехода к отопительному сезону не означает автоматического увеличения выплаты для каждого получателя. Размер пособия зависит от доходов домохозяйства, состава семьи, стоимости коммунальных услуг и других обстоятельств.
Получателям субсидий перед началом отопительного периода следует убедиться, что в ПФУ есть актуальная информация о составе домохозяйства и имущественном положении.
Особое внимание следует обратить на крупные покупки, изменения в составе семьи, приобретение имущества и другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на пособие.
Если для назначения субсидии необходимо подать заявление, сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Есть важный срок, о котором следует помнить новым получателям. Если заявление на субсидию подать в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, помощь назначат с начала такого сезона, но не раньше дня возникновения права на ее получение.
То есть для отопительного сезона 2026-2027 годов речь идет об октябре и ноябре 2026 года.
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