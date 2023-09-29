Субсидії українцям цього року перепризначать автоматично, - Шмигаль

Шмигаль заявив, що Кабмін запланував збільшити бюджет, що йтиме на виплати субсидій.

"Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично", - додав прем'єр.

Водночас, глава уряду заявив, що ті, хто до цього року не отримував виплат по субсидії, мають подати заявку на її отримання. Зробити це, за його словами, можна двома шляхами, зокрема:

подати заявку онлайн через Дію,

подати заявку онлайн через сайт Пенсійного фонду.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зростуть після включення опалення.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.

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