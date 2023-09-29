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Субсидии украинцам в этом году переназначат автоматически, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабмин принял автоматическое переназначение субсидий для украинцев на этот год. Однако, те, кто получал выплат должны подать заявление самостоятельно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Шмыгаль заявил, что Кабмин запланировал увеличить бюджет, который будет идти на выплаты субсидий.

"Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", - добавил премьер.

В то же время, глава правительства заявил, что те, кто до этого года не получал выплат по субсидии, должны подать заявку на ее получение. Сделать это, по его словам, можно двумя путями, в частности:

  • подать заявку онлайн через Дию,
  • подать заявку онлайн через сайт Пенсионного фонда.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.

Ранее РБК-Украина также сообщало, за что могут лишить субсидий в Украине.

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Денис ШмыгальсубсидіїСубсидии в Украине