ua en ru
Пн, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Субсидії в Україні: як дізнатися, нарахували у жовтні чи ні

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 06:47
UA EN RU
Субсидії в Україні: як дізнатися, нарахували у жовтні чи ні Фото: як дізнатися, нарахували субсидію у жовтні 2023 чи ні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті отримувача субсидії в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - розповіли у Фонді.

Важливий момент

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

Субсидія в Україні

Субсидія в Україні надається на низку послуг, зокрема в цьому списку 10 найменувань. Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Так, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Водночас, українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні
NEWS
ЗСУ досягли обмежених успіхів на північний захід від Вербового: карти ISW
ЗСУ досягли обмежених успіхів на північний захід від Вербового: карти ISW
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше