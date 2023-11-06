Cубсидия в Украине: как узнать, насчитали в октябре или нет

Информация о начисленной субсидии за октябрь появится в личном кабинете получателя субсидии в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

"Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия", - рассказали в Фонде.

Важный момент

При этом услуга отопления жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически будет предоставляться.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

Субсидия в Украине

Субсидия в Украине предоставляется на ряд услуг, в частности, в этом списке 10 наименований. В этом году субсидии украинцам должны переназначать автоматически. Так, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

В тоже время, украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.