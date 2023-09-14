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Українцям підказали, як визначити самостійно, чи дадуть "зимову" субсидію

Україна, Четвер 14 вересня 2023 14:15
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Українцям підказали, як визначити самостійно, чи дадуть "зимову" субсидію Фото: як визначити самостійно, чи дадуть "зимову" субсидію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальниці ГУ ПФУ у Вінницькій області Олени Корчаки в ефірі телемарафону.

"Звичайно, (самостійно, - ред.) можна порахувати. Тому що формула опублікована та доступна нашим громадянам. Потрібно порахувати дохід членів домогосподарства. І тут потрібно розуміти коли саме ми звертаємося за субсидією", - розповіла вона.

Наприклад, за її словами, на "зимову" субсидію, на опалювальний сезон, враховуються доходи за перший і другий квартали 2023 року. Якщо ж, наприклад, член домогосподарства є пенсіонером, то беруть такий розрахунок за серпень поточного року.

"Тобто на сьогодні фактично члени домогосподарства можуть порахувати доходи й тоді їх потрібно прикласти до тих видатків, які вони витрачають на житлово-комунальні послуги. Субсидія призначається на ту частину видатків, яка не перевищує 15% від доходів громадян", - нагадала Корчака.

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