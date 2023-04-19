Субсидія за один клік через "Дію": в уряді готують експериментальний проект

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

Нагадаємо, в Україні планують запровадити механізм проактивного надання соціальних виплат, у тому числі житлових субсидій. Він передбачає спрощення процедури звернення та швидке прийняття рішення. над механізмом працюють Міністерство соціальної політики спільно з Пенсійним фондом України (ПФУ).

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