Субсидії та пільги на літо: як дізнатися, чи призначили у 2025 році

Фото: дізнатися про пільги або субсидії можна на порталі Пенсійного фонду (Getty Images)

Пенсійний фонд України розіслав повідомлення про призначення або відмову в наданні житлових субсидій на неопалювальний сезон, а також поінформував окремих пільговиків про визначення їм права на пільгу до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України.

Як повідомили у ПФУ, отримувачі субсидій можуть ознайомитися з розміром і структурою нарахувань за травень, а пільговики - з результатами перевизначення права на пільгу. Згідно із законом про держбюджет-2025 і постановою уряду, право на пільгу мають громадяни, в яких середньомісячний дохід на особу не перевищує 4240 гривень. Щоб переглянути повідомлення, потрібно: зайти на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватись (через КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA);

обрати розділ "Мої повідомлення", потім - "Індивідуальні повідомлення" й переглянути інформацію про субсидію або пільгу.