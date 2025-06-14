Субсидии и льготы на лето: как узнать, назначили ли в 2025 году

Фото: узнать о льготах или субсидии можно на портале Пенсионного фонда (Getty Images)

Пенсионный фонд Украины разослал уведомления о назначении или отказе в предоставлении жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, а также проинформировал отдельных льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как сообщили в ПФУ, получатели субсидий могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а льготники - с результатами переопределения права на льготу. Согласно закону о госбюджете-2025 и постановлению правительства, право на льготу имеют граждане, у которых среднемесячный доход на человека не превышает 4240 гривен. Чтобы просмотреть уведомление, нужно: зайти на портал электронных услуг ПФУ;

авторизоваться (через КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA);

выбрать раздел "Мои сообщения", затем - "Индивидуальные сообщения" и просмотреть информацию о субсидии или льготе.