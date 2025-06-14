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Субсидии и льготы на лето: как узнать, назначили ли в 2025 году

Киев, Суббота 14 июня 2025 10:50
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Субсидии и льготы на лето: как узнать, назначили ли в 2025 году Фото: узнать о льготах или субсидии можно на портале Пенсионного фонда (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсионный фонд Украины разослал уведомления о назначении или отказе в предоставлении жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, а также проинформировал отдельных льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как сообщили в ПФУ, получатели субсидий могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а льготники - с результатами переопределения права на льготу.

Согласно закону о госбюджете-2025 и постановлению правительства, право на льготу имеют граждане, у которых среднемесячный доход на человека не превышает 4240 гривен.

Чтобы просмотреть уведомление, нужно:

  • зайти на портал электронных услуг ПФУ;
  • авторизоваться (через КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA);
  • выбрать раздел "Мои сообщения", затем - "Индивидуальные сообщения" и просмотреть информацию о субсидии или льготе.

Напомним, ПФУ переназначает субсидии на лето 2025 года большинству получателей, если не изменился состав домохозяйства или имущественное положение.

Отдельным категориям нужно подать новое заявление - например, арендаторам жилья, переселенцам, тем, кто претендует на компенсацию за твердое топливо или имеет нулевую субсидию. Заявление можно подать онлайн или лично, в упрощенной форме - без справок и деклараций.

Также РБК-Украина писало, что размеры жилищных субсидий в Украине пересматривают дважды в год - в марте и августе, автоматически и без обращения граждан. Перерасчет происходит, если доход домохозяйства изменился более чем на 50%. В марте 2025 года учитывают доходы за III и IV квартал 2024 года.

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Пенсионный фонд Украины Субсидии Льготы
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