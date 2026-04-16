Субсидії після 1 травня: кому виплати продовжать автоматично, а кому треба писати заяву

З 1 травня 2026 року в Україні стартує перерахунок субсидій на неопалювальний сезон. У більшості випадків виплати перепризначать автоматично, однак частині жителів країни доведеться звернутися до ПФУ.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Головне:
Субсидія на неопалювальний сезон надається на період з 1 травня до 30 вересня.
У ПФУ пояснили, що з 1 травня відбудеться автоматичний перерахунок виплат. Більшості отримувачів не потрібно подавати жодних заяв - за умови, що не змінилися:
Якщо ж такі зміни були, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.
Водночас є категорії громадян, яким субсидію призначать лише після подання заяви та декларації. Звернутися до ПФУ потрібно, якщо:
Подати заяву можна кількома способами:
У ПФУ наголошують: якщо подати заяву протягом травня або червня, субсидію призначать з початку неопалювального сезону - тобто з 1 травня.
Таким чином, більшості українців виплати продовжать автоматично, але окремим категоріям варто заздалегідь подбати про оформлення документів, щоб не втратити допомогу.
Раніше РБК-Україна розповідало про правила збереження пенсій і субсидій для українців, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Для отримання виплат потрібно проходити щорічну ідентифікацію, повідомляти про перебування за кордоном та підтверджувати, що людина не отримує пенсію від РФ. Інакше виплати можуть призупинити.
