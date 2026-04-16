Субсидии после 1 мая: кому выплаты продлят автоматически, а кому надо писать заявление

Главное: Сроки: Субсидия на неотапливаемый сезон назначается на период с 1 мая по 30 сентября .

Когда и как пересчитают субсидии

Субсидия на неотапливаемый сезон предоставляется на период с 1 мая до 30 сентября.

В ПФУ объяснили, что с 1 мая произойдет автоматический перерасчет выплат. Большинству получателей не нужно подавать никаких заявлений - при условии, что не изменились:

состав домохозяйства;

имущественное положение.

Если же такие изменения были, о них необходимо сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Кому нужно подавать заявление

В то же время есть категории граждан, которым субсидию назначат только после подачи заявления и декларации. Обратиться в ПФУ нужно, если:

субсидия не назначалась ранее или ее размер был "0";

жилье арендуется;

фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

домохозяйство претендует на субсидию для покупки сжиженного газа или твердого топлива;

в составе семьи есть внутренне перемещенные лица.

Как подать документы

Подать заявление можно несколькими способами:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

через веб-портал ПФУ или мобильное приложение;

через портал "Дія";

в ЦПАУ;

через уполномоченных лиц местных советов.

Важный срок

В ПФУ отмечают: если подать заявление в течение мая или июня, субсидию назначат с начала неотапливаемого сезона - то есть с 1 мая.

Таким образом, большинству украинцев выплаты продлят автоматически, но отдельным категориям стоит заранее позаботиться об оформлении документов, чтобы не потерять помощь.