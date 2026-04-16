Субсидии после 1 мая: кому выплаты продлят автоматически, а кому надо писать заявление

11:42 16.04.2026 Чт
В ПФУ назвали категории украинцев, которым субсидию не продлят автоматически
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Части украинцев автоматически пересчитают субсидии с 1 мая (Getty Images)

С 1 мая 2026 года в Украине стартует перерасчет субсидий на неотапливаемый сезон. В большинстве случаев выплаты переназначат автоматически, однако части жителей страны придется обратиться в ПФУ.

Главное:

  • Сроки: Субсидия на неотапливаемый сезон назначается на период с 1 мая по 30 сентября.
  • Автоматическое продление: Большинству граждан выплаты переназначат без обращений, если состав семьи и имущественное положение не изменились.
  • Кто должен подать заявление: Арендаторы жилья, переселенцы (ВПЛ), домохозяйства с "нулевой" субсидией и те, у кого количество жителей не совпадает с количеством зарегистрированных.
  • Крайний срок: Если подать документы в мае или июне, помощь начислят задним числом - с 1 мая.
  • Способы подачи: Заявление можно подать через "Дію", вебпортал ПФУ, ЦПАУ или лично в отделениях Пенсионного фонда.
  • Обязательное информирование: О любых изменениях в имущественном состоянии необходимо сообщить ПФУ в течение 30 дней.

Когда и как пересчитают субсидии

Субсидия на неотапливаемый сезон предоставляется на период с 1 мая до 30 сентября.

В ПФУ объяснили, что с 1 мая произойдет автоматический перерасчет выплат. Большинству получателей не нужно подавать никаких заявлений - при условии, что не изменились:

  • состав домохозяйства;
  • имущественное положение.

Если же такие изменения были, о них необходимо сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Кому нужно подавать заявление

В то же время есть категории граждан, которым субсидию назначат только после подачи заявления и декларации. Обратиться в ПФУ нужно, если:

  • субсидия не назначалась ранее или ее размер был "0";
  • жилье арендуется;
  • фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
  • домохозяйство претендует на субсидию для покупки сжиженного газа или твердого топлива;
  • в составе семьи есть внутренне перемещенные лица.

Как подать документы

Подать заявление можно несколькими способами:

  • лично или по почте в сервисный центр ПФУ;
  • через веб-портал ПФУ или мобильное приложение;
  • через портал "Дія";
  • в ЦПАУ;
  • через уполномоченных лиц местных советов.

Важный срок

В ПФУ отмечают: если подать заявление в течение мая или июня, субсидию назначат с начала неотапливаемого сезона - то есть с 1 мая.

Таким образом, большинству украинцев выплаты продлят автоматически, но отдельным категориям стоит заранее позаботиться об оформлении документов, чтобы не потерять помощь.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах сохранения пенсий и субсидий для украинцев, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. Для получения выплат нужно проходить ежегодную идентификацию, сообщать о пребывании за границей и подтверждать, что человек не получает пенсию от РФ. Иначе выплаты могут приостановить.

Также мы писали, за какой период проверяют доходы украинцев при назначении субсидии.

