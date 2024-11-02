Субсидії на оренду житла для переселенців: важливі моменти

"Розмір субсидії на оренду житла розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО та залежатиме від рівня доходів, кількості членів сімʼї та вартості оренди житла", - розповіли в ПФУ.

Як пояснюють спеціалісти, субсидія на оренду житла призначатиметься одночасно із субсидією на житлово-комунальні послуги.

"Умовою призначення субсидії на оренду є наявність укладеного договору оренди. При цьому наймодавцю (орендодавцю) держава компенсуватиме вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди", - додали у Фонді.