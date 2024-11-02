Субсидии на аренду жилья для переселенцев: важные моменты

"Размер субсидии на аренду жилья будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ и будет зависеть от уровня доходов, количества членов семьи и стоимости аренды жилья", - рассказали в ПФУ.

Как поясняют специалисты, субсидия на аренду жилья будет назначаться одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

"Условием назначения субсидии на аренду есть наличие заключенного договора аренды. При этом наймодателю (арендодателю) государство будет компенсировать стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного из аренды", - добавили в Фонде.