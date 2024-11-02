RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Субсидии на аренду жилья для переселенцев: важные моменты

Фото: в ПФУ рассказали, как оформить субсидию на аренду жилья для переселенцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Переселенцы могут получить субсидии по аренде жилья в Украине. Но для этого, как минимум, нужно иметь договор аренды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Размер субсидии на аренду жилья будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ и будет зависеть от уровня доходов, количества членов семьи и стоимости аренды жилья", - рассказали в ПФУ.

Как поясняют специалисты, субсидия на аренду жилья будет назначаться одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

"Условием назначения субсидии на аренду есть наличие заключенного договора аренды. При этом наймодателю (арендодателю) государство будет компенсировать стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного из аренды", - добавили в Фонде.

Что известно о проекте субсидий на аренду жилья ВПЛ в Украине

25 октября Кабмин принял постановление №1225, утвердившее Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Документ вводит новый вид помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилья. Участниками эксперимента являются, в частности, наниматели (арендаторы) жилья, которые являются ВПЛ и переместились с временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия, или у которых жилье уничтожено или повреждено.

Действие экспериментального проекта распространяется на нанимателей (арендаторов), арендующих жилые помещения в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей (кроме отдельных территорий регионов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные в РФ).

Подробнее о других нововведениях в ноябре, какими будут тарифы на коммуналку, субсидии и пенсии в последний месяц осени - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в УкраинеСубсидии