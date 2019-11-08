Субсидиями обеспечат всех нуждающихся, - Маркарова

Субсидиями будут обеспечены все, кому они нужны. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустерва" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа.

"Для тех, кто нуждается в помощи мы объединяем в этом бюджете все программы в одну. И конечно программа субсидий, которая полностью на этот отопительный сезон обеспечит всех кому это нужно субсидиями. Да, мы уже слышим критику, у нас немного меньше сумма чем в прошлом году. Но хочу заверить, что этих средств вполне достаточно. Критерии не меняются. Наоборот, мы расширили на этот отопительный сезон субсидии для домов семейного типа", - сообщила Маркарова.

Напомним, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен.

Кроме того, правительство в проекте госбюджета на 2020 год сократило сумму расходов на выплату льгот и жилищных субсидий. Сумма составила 48 млрд гривен, что 7 млрд гривен меньше, чем в 2019 году.