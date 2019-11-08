Субсидіями забезпечать всіх нужденних, - Маркарова

Субсидіями будуть забезпечені всі, кому вони потрібні. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустерва" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, на цей опалювальний сезон була розширена субсидія для будинків сімейного типу.

"Для тих, хто потребує допомоги ми об'єднуємо в цьому бюджеті всі програми в одну. І звичайно, програма субсидій, що повністю на цей опалювальний сезон забезпечить всіх кому це потрібно субсидіями. Так, ми вже чуємо критику, у нас трохи менша сума ніж у минулому році. Але хочу запевнити, що цих коштів цілком достатньо. Критерії не змінюються. Навпаки, ми розширили на цей опалювальний сезон субсидії для будинків сімейного типу", - повідомила Маркарова.

Нагадаємо, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень складає 539 гривень.

Крім того, уряд у проекті держбюджету на 2020 рік скоротив суму витрат на виплату пільг та житлових субсидій. Сума склала 48 млрд гривень, що на 7 млрд гривень менше, ніж у 2019 році.