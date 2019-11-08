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Субсидіями забезпечать всіх нужденних, - Маркарова

Новини » Політика     08.11.2019 - 21:41
Субсидіями забезпечать всіх нужденних, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

За словами міністра, на цей опалювальний сезон була розширена субсидія для будинків сімейного типу

Субсидіями будуть забезпечені всі, кому вони потрібні. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустерва" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

За її словами, на цей опалювальний сезон була розширена субсидія для будинків сімейного типу.

"Для тих, хто потребує допомоги ми об'єднуємо в цьому бюджеті всі програми в одну. І звичайно, програма субсидій, що повністю на цей опалювальний сезон забезпечить всіх кому це потрібно субсидіями. Так, ми вже чуємо критику, у нас трохи менша сума ніж у минулому році. Але хочу запевнити, що цих коштів цілком достатньо. Критерії не змінюються. Навпаки, ми розширили на цей опалювальний сезон субсидії для будинків сімейного типу", - повідомила Маркарова.

Нагадаємо, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень складає 539 гривень.

Крім того, уряд у проекті держбюджету на 2020 рік скоротив суму витрат на виплату пільг та житлових субсидій. Сума склала 48 млрд гривень, що на 7 млрд гривень менше, ніж у 2019 році.

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