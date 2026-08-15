Субсидія для військових: ПФУ нагадав про важливу перевагу

Якщо один із членів родини, зареєстрований за адресою отримання субсидії, бере участь у бойових діях, це може вплинути на розмір допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
Під час розрахунку субсидії не враховуються грошове забезпечення, інші виплати та види соціальної допомоги, які людина отримувала в період безпосередньої участі в обороні України. Це стосується військовослужбовців, правоохоронців, нацгвардійців, працівників СБУ, прикордонників та представників інших силових структур, визначених законодавством.
Таким чином, дохід людини, яка перебувала безпосередньо в районі бойових дій, не повинен збільшувати сукупний дохід домогосподарства за відповідний період. Це, своєю чергою, може вплинути на розмір призначеної субсидії.
До доходу домогосподарства не включаються передбачені законодавством виплати, які людина отримувала в період безпосередньої участі в обороні України. Крім того, під час розрахунку субсидії не враховується низка інших соціальних виплат, незалежно від участі людини в бойових діях.
Зокрема, до сукупного доходу не включають:
Так, важливо підтвердити, що людина справді безпосередньо брала участь у відповідних заходах саме в період, за який ПФУ враховує доходи.
Тому родині військового, який зареєстрований за адресою отримання субсидії, варто подбати про документи, що підтверджують період його безпосередньої участі в обороні України.
Водночас важливо розуміти: виключення виплат військового з розрахунку не означає автоматичного призначення субсидії. ПФУ також враховує доходи інших членів домогосподарства, склад сім’ї, вартість комунальних послуг та інші обставини, передбачені правилами призначення допомоги.
Нещодавно РБК-Україна писало, яка існує альтернатива субсидії для родин загиблих захисників.
До речі, раніше експерт пояснював, чи потрібно виписувати заради субсидії членів родини, які вже давно не мешкають у будинку/квартирі.
Також ми розповідали, чи дадуть державну допомогу, якщо ви тимчасово не працюєте.