Субсидия для военных: ПФУ напомнил о важном преимуществе

Главное:

Не все доходы военного попадают в расчет. Если человек непосредственно участвует в обороне Украины, его денежное довольствие и другие предусмотренные законом выплаты за соответствующий период не включаются в среднемесячный совокупный доход. Поэтому наличие военного в составе домохозяйства само по себе не означает, что его выплаты увеличат доход семьи для расчета субсидии.

Если человек непосредственно участвует в обороне Украины, его денежное довольствие и другие предусмотренные законом выплаты за соответствующий период не включаются в среднемесячный совокупный доход. Поэтому наличие военного в составе домохозяйства само по себе не означает, что его выплаты увеличат доход семьи для расчета субсидии. Важно не только то, что человек военный. Для применения этой нормы имеет значение непосредственное участие в мерах по защите Украины и период, за который учитываются доходы. То есть сам факт прохождения военной службы не означает, что все денежное довольствие автоматически исключат из расчета субсидии.

Для применения этой нормы имеет значение непосредственное участие в мерах по защите Украины и период, за который учитываются доходы. То есть сам факт прохождения военной службы не означает, что все денежное довольствие автоматически исключат из расчета субсидии. Что это значит для семьи? Если доход военного за соответствующий период не учитывается, размер субсидии может быть больше. Однако окончательный размер выплат ПФУ определяет после учета всех необходимых данных.

При расчете субсидии не учитываются денежное обеспечение, другие выплаты и виды социальной помощи, которые человек получал в период непосредственного участия в обороне Украины. Это касается военнослужащих, стражей порядка, нацгвардейцев, работников СБУ, пограничников и представителей других силовых структур, определенных законодательством.

Таким образом, доход человека, находившегося непосредственно в районе боевых действий, не должен увеличивать совокупный доход домохозяйства за соответствующий период. Это, в свою очередь, может повлиять на размер назначенной субсидии.

Какие выплаты не учитывают

В доход домохозяйства не включаются предусмотренные законодательством выплаты, которые человек получал в период непосредственного участия в обороне Украины. Кроме того, при расчете субсидии не учитывается ряд других социальных выплат, независимо от участия человека в боевых действиях.

В частности, в совокупный доход не включают:

часть помощи при рождении ребенка, которая выплачивается единовременно;

часть пособия при усыновлении ребенка, которая выплачивается единовременно;

единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";

государственную социальную помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

компенсацию расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц;

компенсацию за услугу "муниципальная няня";

государственную социальную помощь, которая выплачивается с надбавкой на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А или лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

временную помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительского попечения и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа ("Ребенок не один");

другие выплаты, предусмотренные пунктами 6 и 7 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров №632.

Нужно ли подтверждать участие в боевых действиях

Да, важно подтвердить, что человек действительно непосредственно участвовал в защите страны именно в период, за который ПФУ учитывает доходы.

Поэтому семье военного, зарегистрированного по адресу получения субсидии, следует позаботиться о документах, подтверждающих период его непосредственного участия в обороне Украины.

В то же время, важно понимать: исключение выплат военного из расчета не означает автоматического назначения субсидии. ПФУ учитывает доходы других членов домохозяйства, состав семьи, стоимость коммунальных услуг и другие обстоятельства, предусмотренные правилами назначения помощи.