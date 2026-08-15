Субсидия для военных: ПФУ напомнил о важном преимуществе

Если один из членов семьи, зарегистрированный по адресу субсидии, принимает участие в боевых действиях, это может повлиять на размер помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
При расчете субсидии не учитываются денежное обеспечение, другие выплаты и виды социальной помощи, которые человек получал в период непосредственного участия в обороне Украины. Это касается военнослужащих, стражей порядка, нацгвардейцев, работников СБУ, пограничников и представителей других силовых структур, определенных законодательством.
Таким образом, доход человека, находившегося непосредственно в районе боевых действий, не должен увеличивать совокупный доход домохозяйства за соответствующий период. Это, в свою очередь, может повлиять на размер назначенной субсидии.
В доход домохозяйства не включаются предусмотренные законодательством выплаты, которые человек получал в период непосредственного участия в обороне Украины. Кроме того, при расчете субсидии не учитывается ряд других социальных выплат, независимо от участия человека в боевых действиях.
В частности, в совокупный доход не включают:
Да, важно подтвердить, что человек действительно непосредственно участвовал в защите страны именно в период, за который ПФУ учитывает доходы.
Поэтому семье военного, зарегистрированного по адресу получения субсидии, следует позаботиться о документах, подтверждающих период его непосредственного участия в обороне Украины.
В то же время, важно понимать: исключение выплат военного из расчета не означает автоматического назначения субсидии. ПФУ учитывает доходы других членов домохозяйства, состав семьи, стоимость коммунальных услуг и другие обстоятельства, предусмотренные правилами назначения помощи.
Недавно РБК-Украина писало, что существует альтернатива субсидии для семей погибших защитников.
Кстати, ранее эксперт объяснял, нужно ли выписывать ради субсидии членов семьи, которые уже давно не проживают в доме/квартире.
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