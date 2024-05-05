Субсидія "в один клік". Пенсійний фонд пояснив, як швидко подати заявку

В Україні діє експериментальний проєкт, який дає можливість максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.
В Пенсійному фонді наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.
За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву "в один клік" в електронній формі:
Або в паперовій формі:
У заяву необхідно внести
Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.
На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.
Для початку варто зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Подальші кроки можна побачити на інфографіці:
Нагадаємо, ми повідомляли, що частині українців, які отримують субсидію на опалювальний сезон, не продовжили її автоматично.
В матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, що варто зробити, якщо вам не подовжили субсидію автоматично.
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