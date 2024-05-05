Субсидия "в один клик". Пенсионный фонд объяснил, как быстро подать заявку

В Украине действует экспериментальный проект, который дает возможность максимально облегчить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд.
В Пенсионном фонде подчеркнули, что ранее определенный механизм обращения за назначением субсидии с полным пакетом документов остается в силе и по желанию человека применяется в обычном порядке.
По экспериментальному проекту для назначения жилищной субсидии человек может подать только упрощенное заявление "в один клик" в электронной форме:
Или в бумажной форме:
В заявление необходимо внести
Остальную информацию, необходимую для определения права домохозяйства на жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины получит от государственных реестров.
На основе полученных данных принимается решение о рассмотрении заявления.
Для начала следует зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.
Дальнейшие шаги можно увидеть на инфографике:
Напомним, мы сообщали, что части украинцев, получающих субсидию на отопительный сезон, не продлили ее автоматически.
В материале РБК-Украина мы объясняли, что следует сделать, если вам не продлили субсидию автоматически.
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