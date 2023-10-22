Субсидія в Україні: на які послуги надається "пільга"

Є перелік найменувань, на які надається субсидія в Україні. В нього входять десять житлових послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
За даними Пенсійного фонду України цей перелік регламентується пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.
Зокрема, в нього входять:
Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.
Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.
Водночас, українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.
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