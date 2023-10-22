Субсидія в Україні: на які послуги надається "пільга"

За даними Пенсійного фонду України цей перелік регламентується пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Зокрема, в нього входять:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу;

постачання та розподілу електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;

витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Субсидія в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Водночас, українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.