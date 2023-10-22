RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Субсидия в Украине: на какие услуги предоставляется "льгота"

Фото: на какие услуги предоставляется сибсидия в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Есть список наименований, на которые предоставляется субсидия в Украине. В него входят десять жилищных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По данным Пенсионного фонда Украины, этот перечень регламентируется пунктом 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

В частности, в него входят:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • снабжение и распределение электрической энергии;
  • снабжение тепловой энергии;
  • снабжение горячей воды;
  • централизованное водоснабжение;
  • централизованный водоотвод;
  • обращение с бытовыми отходами;
  • расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
  • расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

Субсидии в Украине

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплатам жилищных субсидий. За январь-февраль на субсидии и льготы потратили 9,1 млрд. гривен.

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно. 

В тоже время, украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидіїСубсидии в Украине