Субсидии в Украине: как проверить задолженность онлайн

В случае наличия задолженности граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников по ссылке. Реестр открытый и бесплатный, потому там можно самостоятельно найти информацию.

Далее необходимо ввести личные данные и выбрать категорию взыскания. После этого, нажав на кнопку "Шукати", внизу появится результат поиска.

Отметим, что с ноября 2021 года подать заявление на субсидию также можно онлайн с помощью программы "Дия".

Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ, можно онлайн в Едином реестре должников. Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий по ссылке.

Для получения информации также необходимо заполнить все поля и нажать кнопку "Шукати".