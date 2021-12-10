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Субсидии в Украине: как проверить задолженность онлайн

Автор: Иванна Шовкун

Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

В случае наличия задолженности граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников по ссылке. Реестр открытый и бесплатный, потому там можно самостоятельно найти информацию.

Далее необходимо ввести личные данные и выбрать категорию взыскания. После этого, нажав на кнопку "Шукати", внизу появится результат поиска.

Отметим, что с ноября 2021 года подать заявление на субсидию также можно онлайн с помощью программы "Дия".

Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ, можно онлайн в Едином реестре должников. Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий по ссылке.

Для получения информации также необходимо заполнить все поля и нажать кнопку "Шукати".

Напомним, министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года.

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Субсидии в Украине