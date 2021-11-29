Пенсии в Украине повысят с декабря: кто и сколько получит

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года. Украинцев ждет несколько этапов повышения пенсий и индексация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Марины Лазебной в эфире телеканала "Интер" .

В частности, она рассказала, что с 1 декабря в Украине планируется повышение пенсий. Это будет касаться пенсионеров, возраст которых достигает 60 лет, и которые имеют полный стаж. Для них минимальная пенсионная выплата повысится на 200 гривен.

"Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", - заявила она.

Лазебная добавила, что также были повышены пенсии на 400 гривен, для тех, у кого возраст больше 75, но не более 80 лет. В 2022 году планируются несколько этапов повышения пенсий, в частности, индексация. Пенсионеры, которые имеют возраст 70 и более лет - будут получать не менее 3 тысяч гривен.

Накопительная пенсионная система

Министр также рассказала о накопительной пенсионной системе. Она считает, что в Украине есть шанс, что заработает трехуровневая пенсионная система. Соответствующий законопроект уже обсуждается в парламенте. По ее мнению, если до конца года его поддержат, то "это будет фундамент, на котором мы будем строить новую накопительную пенсионную систему".

У каждого застрахованного человека будет свой накопительный счет. При этом работодатель будет платить 1% туда и 1% бонусом будет предложен государством. Человек сам будет выбирать частный фонд.

Кроме того, Марина Лазебная пообещала, что в 2022 году не будет проблем с получением субсидии.