Субсидії в Україні: як перевірити заборгованість онлайн

Оформленню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж 3 місяці. Нарахування припиняються, якщо борг перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної ради України.
У разі наявності заборгованості громадяни повинні звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.
Перевіряється наявність заборгованості у Єдиному реєстрі боржників за посиланням. Реєстр відкритий та безкоштовний, тому там можна самостійно знайти інформацію.
Зазначимо, що з листопаду 2021 року подати заяву на субсидію також можна онлайн за допомогою програми "Дія".
Перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКП, можна онлайн у Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій за посиланням.
Нагадаємо, міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як підвищиться розмір пенсійних виплат з грудня 2021 року.