Субсидія для переселенців: яка сума допомоги, як оформити онлайн та офлайн

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужбу Міністерства соціальної політики, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та урядовий портал.

Зміст:

Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані (приписані), але фактично проживають у будинку чи квартирі, можуть отримати субсидію на комунальні послуги.

Зазначається, що для цього не потрібно мати договір про оренду. Достатньо лише підтвердити своє проживання довідкою ВПО.

Які документи потрібні для отримання субсидії

Заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про членів родини, які проживають у будинку;

паспорт та ідентифікаційний код;

копія довідки про статус внутрішньо переміщеної особи.

Увага! Заяву про призначення субсидії, а також декларацію про доходи та витрати потрібно подавати у встановленій формі. Їх приклади можна знайти тут і тут.

Як оформити субсидію онлайн та офлайн

Оформити субсидію можна особисто. Переселенцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, органів Пенсійного фонду, а також до органів місцевого самоврядування.

Також можна подати заяву на отримання субсидії онлайн через:

портал "Дія";

портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Яка сума допомоги

Як пояснюють в уряді, розмір субсидію для переселенців залежить від вартості житлово-комунальних послуг та від рівня доходів родини.

Варто додати, що допомога на проживання для ВПО не враховується як дохід для призначення субсидії.

Субсидія на оренду житла

Міністерство соцполітики розробило нещодавно новий інструмент підтримки переселенців. Йдеться про субсидію на оренду житла. Таку допомогу планують реалізувати в рамках експериментального проєкту протягом двох років.

Субсидія на оренду житла буде враховувати різницю у вартості житла, адже у різних регіонах та містах ця сума відрізняється. Також розмір субсидії залежить від доходів родини та можливості оплачувати рахунки за оренду самостійно.