Субсидия для переселенцев: какая сумма помощи, как оформить онлайн и офлайн

Переселенцы в Украине могут оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо иметь определенный набор документов.
Как получить субсидию и какая сумма помощи для ВПЛ - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства социальной политики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и правительственный портал.
Внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы (приписаны), но фактически проживают в доме или квартире, могут получить субсидию на коммунальные услуги.
Отмечается, что для этого не нужно иметь договор об аренде. Достаточно подтвердить свое проживание справкой ВПЛ.
Внимание! Заявление о назначении субсидии, а также декларацию о доходах и расходах нужно подавать в установленной форме. Их примеры можно найти здесь и здесь.
Оформить субсидию можно лично. Переселенцам следует обратиться в центр предоставления административных услуг, органы Пенсионного фонда, а также в органы местного самоуправления.
Также можно подать заявление на получение субсидии онлайн через:
Как объясняют в правительстве, размер субсидии для переселенцев зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов семьи.
Стоит добавить, что помощь на проживание для ВПЛ не учитывается как доход для назначения субсидии.
Министерство соцполитики разработало недавно новый инструмент поддержки переселенцев. Речь идет о субсидии на аренду жилья. Такую помощь планируют реализовать в рамках экспериментального проекта в течение двух лет.
Субсидия на аренду жилья будет учитывать разницу в стоимости жилья, ведь в разных регионах и городах эта сумма отличается. Также размер субсидии зависит от дохода семьи и возможности оплачивать счета за аренду самостоятельно.
Напомним, что внутреннее перемещенные лица в Украине могут получить выплаты от государства. Их назначают для людей, которые не могут вернуться в свои дома из-за боевых действий или оккупации.
Какая сумма помощи для переселенцев и все ли могут получить выплаты - читайте в материале РБК-Украина.
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