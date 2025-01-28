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Субсидия на аренду жилья: украинцам разъяснили, кто сможет получить

Вторник 28 января 2025 13:59
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Субсидия на аренду жилья: украинцам разъяснили, кто сможет получить Фото: Субсидия на аренду жилья для ВПЛ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), смогут получать субсидии на аренду жилья, независимо от того, когда они получили статус ВПЛ. На эту помощь имеют право и те граждане, которые переместились еще с 2014 года.

РБК-Украина сообщает, что об этом утром 28 января в эфире телемарафона сказал член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член парламентской ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ Сергей Козырь.

По его словам, программа охватывает всю территорию Украины, без ограничений по регионам. Однако некоторые ограничения все же существуют. В частности, получить субсидию смогут только те, кто не имеет собственного жилья на подконтрольной территории и не получает помощь на проживание в размере 2-3 тысяч гривен.

Козырь также отмечает, что сумма субсидии может быть больше 2-3 тысяч гривен, которые люди получают в качестве денежной помощи для ВПЛ. Сколько денег переселенцы получат на аренду жилья, зависит от региона и материального положения семьи.

Первые средства ВПЛ смогут получить уже в течение расчетного месяца после запуска.

Напомним, с 29 января внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить субсидию на аренду жилья. Эта программа призвана поддержать украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и столкнулись с финансовыми трудностями при аренде жилья в новых регионах. РБК-Украина рассказывало, кто и как может оформить помощь на аренду жилья.

Также мы писали, что субсидия на аренду жилья будет предоставляться по принципу традиционной жилищной субсидии и будет доступна для семей, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке.

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Жилье Внутренне перемещенные лица Аренда недвижимости
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