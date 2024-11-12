Переселенці в Україні можуть оформити субсидію на комуналку: як подати заяву

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидії на оплату комунальних послуг. Для того, щоб одержати фінансову допомогу, треба лише подати заяву. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн.

Послуга доступна для сімей, якщо їхні витрати на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений для них обов’язковий платіж. Зауважимо, що допомога на проживання для ВПО не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії.

Житлова субсидія надається за місцем фактичного проживання. Водночас, якщо сім’я винаймає житло, договір оренди - непотрібний.

Необхідні документи

Щоб отримати субсидії необхідно надати документи:

довідку про статус ВПО;

заяву про призначення субсидії;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларацію про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про родичів, які проживають разом.

Як подати заяву

Заяву про призначення субсидії можна подати до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ). А також, через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної та міської ради відповідних територіальних громад. Окрім того, є можливість подати заяву поштою на адресу територіального органу Фонду та у центри надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання субсидії можна і онлайн. Зокрема, через вебпортал електронних послуг ПФУ чи "Дію". А також у мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

Як перевірити чи призначено субсидію

Для того, щоб перевірити чи отримає ВПО субсидію, необхідно звернутися до органу, куди подали документи. Окрім того, це можна буде зробити і онлайн. А саме, в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України.