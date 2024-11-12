Переселенцы в Украине могут оформить субсидию на коммуналку: как подать заявление

Внутренне перемещенные могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг. Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно только подать заявление. Это можно сделать как офлайн, так и онлайн.

Услуга доступна семьям, если их расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж. Заметим, что пособие на проживание для ВПЛ не учитывается в совокупном доходе при расчете субсидии.

Жилищная субсидия предоставляется по месту фактического жительства. В то же время, если семья снимает жилье, договор аренды не нужен.

Необходимые документы

Чтобы получить субсидии необходимо предоставить документы:

справку о статусе ВПЛ;

заявление о назначении субсидии;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларацию о доходах и расходах, в которой указываются данные о родственниках, проживающих вместе.

Как подать заявление

Заявление о назначении субсидии можно подать в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). А также через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового и городского совета соответствующих территориальных общин. Кроме того, есть возможность подать заявление по почте в адрес территориального органа Фонда и в центры предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение субсидии можно онлайн. В частности, через вебпортал электронных услуг ПФУ или "Дія". А также в мобильном приложении "Пенсійний фонд".

Как проверить назначена ли субсидия

Для того чтобы проверить, получит ли ВПЛ субсидию, необходимо обратиться в орган, куда подали документы. Кроме того, это можно будет сделать онлайн. В частности, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.