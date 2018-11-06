Субсидия назначается с момента оформления заявления, - Минсоцполитики

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минсоцполитики прокомментировали задержки с назначением субсидий и посоветовали не волноваться

Субсидия назначается с момента оформления заявления в управлении социальной защиты населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в министерстве, перерасчет будет осуществлен с месяца назначения жилищной субсидии.

"Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов - на сайте subsidii.ioc.gov.ua", - говорится в сообщении.

На случай отсутствия в платежке размера пособия, субсидиантам рекомендуется оплачивать свой обязательный платеж, тот который им было рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года.

В Минсоцполитики сообщили, что управление социальной защиты населения прорабатывают за неделю более 100 тысяч заявлений.

"Задержки в основном возникают из-за несвоевременного представления местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе", - добавили в министерстве.

Напомним, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2018 года получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.

Отметим, что ранее Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.