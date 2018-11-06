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Субсидія призначається з моменту оформлення заяви, - Мінсоцполітики

Новини » Економіка    06.11.2018 - 11:01
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Мінсоцполітики прокоментували затримки з призначенням субсидій і порадили не хвилюватися

Субсидія призначається з моменту оформлення заяви в управлінні соціального захисту населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в міністерстві, перерахунок буде здійснено з місяця призначення житлової субсидії.

"Тому, якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави буде нарахована і її розмір можна буде побачити у реєстрі субсидіантів - на сайті subsidii.ioc.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

На випадок відсутності у платіжці розміру допомоги, субсидіантам рекомендовано сплачувати свій обов’язковий платіж, той який їм було розраховано до сплати за воду, світло та газ у вересні цього року.

У Мінсоцполітики повідомили, що управління соціального захисту населення опрацьовують на тиждень понад 100 тисяч заяв.

"Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

Відзначимо, що раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення, як нараховуватимуться субсидії після подорожчання газу.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України субсідіїМіністерство соціальної політикиотопительный сезон
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