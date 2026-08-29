Субсидия может уменьшиться после трудоустройства родственника: что важно знать

Трудоустройство одного из членов домохозяйства может повлиять на размер жилищной субсидии. Причина проста - после получения зарплаты совокупный доход семьи растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Главное:

Трудоустройство - не причина для автоматического отказа. Новая работа одного из членов домохозяйства сама по себе не лишает семью права на субсидию. Основное значение имеет то, как изменился совокупный доход семьи и соответствует ли домохозяйство другим критериям получения помощи.

Новая работа одного из членов домохозяйства сама по себе не лишает семью права на субсидию. Основное значение имеет то, как изменился совокупный доход семьи и соответствует ли домохозяйство другим критериям получения помощи. Зарплата может не повлиять на субсидию сразу. ПФУ учитывает доходы не за месяц, а за определенный период. Поэтому если родственник трудоустроился недавно, его новая зарплата может быть учтена только при следующем расчете или перерасчете субсидии.

ПФУ учитывает доходы не за месяц, а за определенный период. Поэтому если родственник трудоустроился недавно, его новая зарплата может быть учтена только при следующем расчете или перерасчете субсидии. Работа родственника может даже помочь получить субсидию. Для трудоспособных совершеннолетних членов домохозяйства важны не только доходы, но и уплата ЕСВ. При отсутствии дохода и необходимых страховых взносов субсидию по общему правилу могут не назначить, хотя для отдельных категорий предусмотрены исключения. Поэтому официальное трудоустройство иногда, напротив, устраняет одну из причин отказа.

Когда зарплата родственника может повлиять на субсидию?

Жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Поэтому если совершеннолетний член семьи, который ранее не работал, официально трудоустроился и начал получать зарплату, общий доход домохозяйства может увеличиться.

В таком случае обязательная доля расходов семьи на коммунальные услуги также может возрасти, а соответственно, размер субсидии - уменьшиться.

При этом ПФУ учитывает не просто текущую зарплату человека, а доходы за определенный период. Например, при назначении субсидии с мая 2026 года учитывались доходы за июль-декабрь 2025 года, а при назначении с июня - за октябрь 2025 года - март 2026 года.

Поэтому если человек устроился на работу совсем недавно, его новая зарплата может не попасть в расчет сразу.

Могут ли полностью отменить субсидию?

Не обязательно. Если после трудоустройства доход семьи увеличился, ПФУ может определить меньший размер помощи.

Однако важно учитывать и другие обстоятельства. В частности, для трудоспособных совершеннолетних членов домохозяйства имеют значение наличие дохода и уплата ЕСВ. По общему правилу отсутствие дохода или недостаточная уплата ЕСВ в течение определенного периода может стать основанием для неназначения субсидии. В то же время законодательство предусматривает ряд исключений.

Следовательно, трудоустройство родственника во многих случаях, напротив, может устранить проблему, возникшую из-за отсутствия дохода или страховых взносов.

Что происходит, если человек устроился на работу посреди года?

В такой ситуации не стоит ожидать, что субсидию сразу пересчитают только по факту трудоустройства.

ПФУ определяет доходы в соответствии с периодом, который используется для конкретного расчета. Именно поэтому важно учитывать не только дату трудоустройства, но и то, за какие месяцы берутся доходы.

Например, если человек начал работать уже после завершения периода, за который ПФУ определил доход для расчета, его зарплата повлияет на размер субсидии позже.

В то же время при следующем перерасчете новый доход уже может быть учтен. ПФУ в 2026 году также проводит автоматические перерасчеты субсидий в случаях, предусмотренных правилами их назначения.