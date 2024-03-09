Субсидія на комуналку: коли українцям можуть відмовити в оформленні

Зазначається, що житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов'язкового відсотка платежу. Обчислюється обов’язковий платіж індивідуально для кожної сім'ї, все залежить від доходу.
Субсидія не надається, якщо:
загальна площа квартири більше 130 кв. м, житлового будинку - більше 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);
у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менше 5 років тому (крім мопеда та причепа);
у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда та причепа);
у складі сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);
є борг з оплати комуналки більше трьох місяців і загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
у складі сім'ї є неплатник аліментів (більше трьох місяців);
громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;
хтось із зареєстрованих членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 000 гривень (окрім оплати лікування); водночас, у субсидії не повинні відмовити, якщо протягом півроку перед покупкою нового житла було продано інше;
хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму в 50 000 гривень протягом року перед зверненням;
у когось із членів сім'ї є депозит більше 100 000 гривень;
у складі сім'ї є власник більш одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення; такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості).
Субсидія в Україні
Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.