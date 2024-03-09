RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Субсидия на коммуналку: когда украинцам могут отказать в оформлении

Фото: украинцам объяснили, когда могут отказать в оформлении субсидии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторым украинцам могут отказать в оформлении субсидии на коммунальные услуги. Помощь определяется в расчете на одного человека индивидуально для каждой семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

Отмечается, что жилищная субсидия назначается при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного процента платежа. Исчисляется обязательный платеж индивидуально для каждой семьи, все зависит от дохода.

Субсидия не предоставляется, если:

  • общая площадь квартиры более 130 кв. м, жилого дома - более 230 кв. м (норма не применяется к детдомам семейного типа, многодетным семьям, семьям, где есть трое и более детей, которые находятся под опекой и попечительством);
  • в собственности одного из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
  • в собственности более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
  • в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);
  • есть долг по оплате коммуналки более трех месяцев и общая сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
  • в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
  • гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;
  • кто-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен (кроме оплаты лечения); в то же время, в субсидии не должны отказать, если в течение полугода перед покупкой нового жилья было продано другое;
  • кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму 50 000 гривен в течение года перед обращением;
  • у кого-то из членов семьи есть депозит более 100 000 гривен;
  • в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения; принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности).

Субсидия в Украине

Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныСубсидии в УкраинеСубсидии