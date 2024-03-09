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Субсидія на комуналку: коли українцям можуть відмовити в оформленні

Україна, Субота 09 березня 2024 19:58
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Субсидія на комуналку: коли українцям можуть відмовити в оформленні Фото: українцям пояснили, коли можуть відмовити в оформленні субсидії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Деяким українцям можуть відмовити в оформленні субсидії на комунальні послуги. Допомога обчислюється в розрахунку на одну людину індивідуально для кожної сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

Зазначається, що житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов'язкового відсотка платежу. Обчислюється обов’язковий платіж індивідуально для кожної сім'ї, все залежить від доходу.

Субсидія не надається, якщо:

  • загальна площа квартири більше 130 кв. м, житлового будинку - більше 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);
  • у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менше 5 років тому (крім мопеда та причепа);
  • у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда та причепа);
  • у складі сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);
  • є борг з оплати комуналки більше трьох місяців і загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • у складі сім'ї є неплатник аліментів (більше трьох місяців);
  • громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;
  • хтось із зареєстрованих членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 000 гривень (окрім оплати лікування); водночас, у субсидії не повинні відмовити, якщо протягом півроку перед покупкою нового житла було продано інше;
  • хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму в 50 000 гривень протягом року перед зверненням;
  • у когось із членів сім'ї є депозит більше 100 000 гривень;
  • у складі сім'ї є власник більш одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення; такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості).

Субсидія в Україні

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Раніше Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

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