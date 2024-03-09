Субсидия на коммуналку: когда украинцам могут отказать в оформлении
Некоторым украинцам могут отказать в оформлении субсидии на коммунальные услуги. Помощь определяется в расчете на одного человека индивидуально для каждой семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу управления Пенсионного фонда в Донецкой области.
Отмечается, что жилищная субсидия назначается при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного процента платежа. Исчисляется обязательный платеж индивидуально для каждой семьи, все зависит от дохода.
Субсидия не предоставляется, если:
- общая площадь квартиры более 130 кв. м, жилого дома - более 230 кв. м (норма не применяется к детдомам семейного типа, многодетным семьям, семьям, где есть трое и более детей, которые находятся под опекой и попечительством);
- в собственности одного из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
- в собственности более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
- в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);
- есть долг по оплате коммуналки более трех месяцев и общая сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
- в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
- гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;
- кто-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 000 гривен (кроме оплаты лечения); в то же время, в субсидии не должны отказать, если в течение полугода перед покупкой нового жилья было продано другое;
- кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму 50 000 гривен в течение года перед обращением;
- у кого-то из членов семьи есть депозит более 100 000 гривен;
- в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения; принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности).
Субсидия в Украине
Как известно, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но не касается электроэнергии и холодной воды.
Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.
Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
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