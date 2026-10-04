Субсидія на дрова та вугілля: як отримати допомогу в 2026 році

Хто може отримати субсидію на дрова та вугілля

Субсидія на придбання твердого пічного побутового палива передбачена для домогосподарств, які опалюють житло твердим паливом.

Водночас мають виконуватися певні умови:

у будинку немає централізованого опалення;

для індивідуального опалення не використовуються природний газ або електроенергія.

Тобто йдеться, зокрема, про домогосподарства, які опалюють будинок дровами, вугіллям, брикетами та іншим твердим пічним паливом. При цьому субсидію на тверде паливо можна отримувати одночасно із субсидією на оплату житлово-комунальних послуг - наприклад, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття або газу для приготування їжі.

Розмір субсидії визначають індивідуально. При розрахунку враховується сукупний дохід домогосподарства.

Для субсидії на тверде паливо у 2026 році враховуються доходи членів домогосподарства за попередній календарний рік, тобто за 2025 рік.

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році мінімальна норма забезпечення твердим паливом становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична вартість однієї тонни визначена на рівні 4 602,57 гривні, тому максимальний розрахунковий розмір допомоги за цією нормою становить 9 205,14 гривні. Фактична сума субсидії залежить від доходів конкретного домогосподарства та розміру його обов'язкового платежу.

Як оформити субсидію на дрова або вугілля

Субсидія на придбання твердого пічного палива не призначається автоматично. Її оформлюють за особистим зверненням один раз на рік.

Для призначення допомоги потрібно подати:

заяву про призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати домогосподарства.

У разі потреби можуть знадобитися документи, що підтверджують наявність пічного опалення.

Подати документи можна:

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через ЦНАП;

через уповноваженого представника органу місцевого самоврядування;

поштою;

в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для онлайн-звернення використовується портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для отримання субсидії на придбання твердого пічного палива на опалювальний сезон 2026-2027 років заяву необхідно подати до 31 грудня 2026 року.